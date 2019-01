Single 30+ vrouw krijgt extra vrij om te daten

Daarover berichten internationale media, zoals The Independent. Het gaat om het Hangzhou Songcheng Performance, een pretpark, en Hangzhou Songcheng Tourism Management.

In China zien sommigen een vrouw die na haar dertigste nog niet is getrouwd als mislukt. Voor mannen geldt dit minder.

Tegenkomen

Het pretpark in Hangzhou geeft vrijgezelle mannen van 30+ geen extra vrije dagen, want, zo is de redenering, de meesten van hen werken in de buitendienst en komen dus wel eens een vrouw tegen.

De vrouwen werken vaker achter de schermen, en komen geen mannelijke bezoekers tegen die potentiële partners zouden kunnen zijn, verklaart een directielid.

Voor zover bekend zijn het Chinese pretpark en het toeristenbureau de enige bedrijven die vrouwen ’datingdagen’ geven om een partner te zoeken.