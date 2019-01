Nieuwe topman voor Beeline Uzbekistan

Dat maakte het in Amsterdam genoteerde VEON bekend. Afonin kwam in 2016 bij VEON in dienst en was regionaal directeur van de zuidelijke regio van Beeline Russia. Zijn benoeming volgt op het vertrek van Dmitriy Shukov als topman van Beeline Uzbekistan.

Onlangs werd overigens Evgeniy Nastradin aangesteld als topman van Beeline Kazakhstan. Zijn benoeming volgt op de aanstelling van zijn voorganger Aleksandr Komarov als topman van de Oekraïense VEON-tak Kyivstar in december.