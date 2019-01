Partner Philips krijgt koersdreun in België

Het aandeel IBA, dat een partner is van zorgtechnologieconcern Philips, stond rond het middaguur ruim 9 procent in het rood. Daarmee toonde de koers wel wat herstel van eerdere forsere verliezen. Protontherapie is een bestralingstechniek voor de behandeling van kanker met protonen in plaats van röntgenstralen, zoals bij de klassieke radiotherapie. De techniek is duurder maar geldt als een van de meest geavanceerde behandelmethodes.

IBA en Philips werken al sinds 2013 samen op de oncologiemarkt. IBA profiteert daarin van de hoogwaardige beeldapparatuur van Philips, onder meer MRI en CT-scanners, terwijl Philips op zijn beurt kan leren van de protonentherapie van de Belgen. Enkele jaren terug werd bekendgemaakt dat de twee hun verkoop en marketing op het gebied van protonentherapie voor kankerpatiënten samenvoegen.