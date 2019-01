Vragen VS aan Deutsche Bank over banden Trump

De vragen kwamen van commissies voor financiële diensten en inlichtingen. Deutsche Bank zei in een ,,productieve dialoog'' te zijn om hen zo goed mogelijk bij te staan en alle noodzakelijke informatie te leveren. De bekendmaking kwam nadat de politieke nieuwssite Politico melding had gemaakt van de zaak en had geschreven dat de twee commissies een gezamenlijk onderzoek willen doen naar de relaties tussen Trump en de grootste bank van Duitsland. Deutsche Bank was voordat Trump president was een van zijn geldschieters.

De Democraten hebben onlangs de controle genomen over het Huis van Afgevaardigden en kunnen daardoor via commissies onderzoek doen naar het financiële verleden van Trump, bijvoorbeeld naar zijn vastgoeddeals.