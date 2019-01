Southwest Airlines voelt gevolgen shutdown

Door het gedeeltelijk stilleggen van overheidsinstanties, en het niet uitbetalen van een deel van de overheidsmedewerkers, vliegen er minder mensen. Dat zei de maatschappij donderdag bij de presentatie van zijn cijfers. Het afgelopen vierde kwartaal zag Southwest de omzet met bijna 62 procent kelderen tot 654 miljoen dollar. Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt dat er een jaar eerder een positieve belastingbijdrage was van 1,3 miljard dollar.

De opbrengsten van Southwest kwamen in de laatste verslagperiode van het jaar uit op 5,7 miljard dollar. Dat is 8,5 procent meer dan een jaar eerder. Zowel de winst als de omzet waren beter dan kenners in doorsnee hadden voorzien, het aandeel stond in de zogeheten voorbeurshandel in de plus.