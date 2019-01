ECB laat rente ongemoeid

Beleggers kijken uit naar de toelichting die ECB-president Draghi vanaf 14.30 uur geeft. De Italiaan heeft eerder aangegeven dat de rente in de eurozone pas na komende zomer voor de eerste keer in jaren wordt verhoogd. De centrale bank herhaalde die boodschap vandaag.

Vanwege de handelsspanningen tussen de VS en China en de turbulentie op de financiële markten verlaagde de centrale bank vorige maand de groeiprognose voor de eurozone voor dit jaar van 1,8% naar 1,7%. De prognose voor de inflatie werd toen opwaarts bijgesteld van 1,7% naar 1,8%.

Afkoeling economie

Begin deze week waarschuwde het IMF voor een mogelijke afkoeling van de Duitse economie. Ook over de wereldeconomie liet de instelling uit Washington zich voorzichtiger uit. Dit negatievere beeld werd vandaag bevestigd door de bekendmaking dat de inkoopmanagersindex van landen in de eurozone zich op het laagste punt in ruim vijf jaar bevindt.

Inkoopprogramma

De ECB kocht trouwens in december voor de laatste keer €15 miljard aan obligaties op. Sinds 2015 sloeg de centrale bank uit Frankfurt massaal schuldpapier uit eurolanden in met als doel om de inflatie in de eurozone aan te wakkeren en de economische groei te stimuleren.

De ECB bracht de aankopen begin 2018 al terug van €60 miljard per maand naar €30 miljard. Vanaf oktober werd dat bedrag nog eens gehalveerd. In totaal heeft de ECB voor ongeveer €2600 miljard aan schuldpapier opgekocht.

