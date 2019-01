'Wall Street opent met kleine plussen'

De schermutselingen rondom de Amerikaanse overheidsbegroting gingen woensdagavond nog een nieuwe fase in. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, liet weten president Donald Trump geen 'troonrede' te laten houden in het Huis zolang de shutdown voortduurt. Ze schrijft in een brief dat ze niet toestaat dat Trump zijn rede houdt totdat de problemen rond de overheidsfinanciering zijn opgelost. Trump gaf aan te kijken naar alternatieven, maar zei later de rede toch pas te houden als de shutdown voorbij is.

Verschillende luchtvaartbedrijven openden de boeken. Southwest Airlines gaf daarbij aan de gevolgen van de shutdown op de omzet in januari te voelen. Maar de omzet en de winst waren het afgelopen kwartaal beter dan voorzien en Southwest stond voor de openingsbel in de plus.

American Airlines

Ook American Airlines ging voorbeurs omhoog, na beter dan verwachte cijfers. De maatschappij zette een winst in de boeken van 319 miljoen dollar, tegen een verlies van 583 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten stegen met ruim 3 procent tot ruim 10,9 miljard dollar. Prijsvechter JetBlue Airways zag de winst afgelopen kwartaal dalen tot 169 miljoen dollar, maar het resultaat van 654 miljoen dollar een jaar eerder werd sterk geholpen door een belastingvoordeel. Aangepast voor dat effect kwam de winst boven verwachting uit. Ook JetBlue stond in de grijze handel hoger.

Chipconcern Texas Instruments zag de winst in het vierde kwartaal scherp stijgen. Dat kwam onder meer door een goede beheersing van de kosten en lagere belastingvoorzieningen, bleek woensdag nabeurs.

Ford Motor

Ford Motor wist het afgelopen kwartaal alleen in Noord-Amerika zwarte cijfers te schrijven. In alle andere regio's leed de automaker verlies, waardoor ook voor het gehele bedrijf een nettoverlies overbleef. Dat bedroeg 116 miljoen dollar. Een jaar eerder had Ford nog een winst van 2,5 miljard dollar.

Op macro-economisch vlak bleek dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week met 13.000 is gedaald tot 199.000. Het is het laagste niveau in 49 jaar. Economen gingen gemiddeld genomen uit van 218.000 aanvragen.

Nabeurs staan nog resultaten van onder meer Intel en Starbucks op de rol. De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,7 procent hoger op 24.575,62 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 2638,70 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 7025,77 punten.