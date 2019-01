Bank hoeft misgelopen bitcoinwinst niet te vergoeden

De man gaf zijn bank in november 2014 opdracht €3390 over te maken naar een bitcoinplatform voor tien bitcoins.

De bank vond dat verdacht, vermoedde dat de bankrekening van de man werd gebruikt voor fraude en probeerde contact met hem op te nemen. Toen dat mislukte, blokkeerde de bank de rekening van de man voor enkele dagen.

Onwelgevallig

De man ging ervan uit dat de bank de aankoop van bitcoins niet wilde laten doorgaan omdat het bitcoinsysteem banken overbodig zou kunnen maken. Hij probeerde niet op een andere manier alsnog tien bitcoins te kopen. Naar eigen zeggen omdat hij er vanuit ging dat de bank dan zijn rekening weer zou blokkeren. Hier had hij zijn bank echter niet naar gevraagd.

Na 2014 liep de koers van de bitcoin gigantisch op, tot meer dan $19.000 (€16700) in 2017. In juli 2017, toen een bitcoin zo’n €2500 waard was, klopte de man al bij zijn bank aan. Volgens hem was de bank hem ruim €21.000 aan gederfde inkomsten schuldig door hem in 2014 niet toe te staan bitcoins te kopen.

Gemiste kans

De bank vindt de klacht van de man sowieso te laat. Bovendien had hij, een paar weken nadat hij aanvankelijk bitcoins had willen kopen en er contact met de bank was geweest, tegen nagenoeg dezelfde koers wel gewoon bitcoins kunnen kopen. Het is volstrekt onduidelijk waarom hij dat niet heeft gedaan.

Het Kifid volgt de redenering van de bank. Dat de man in 2014 geen bitcoins heeft gekocht, is vooral zijn eigen schuld.