Financieel

Mooie herstelweek AEX krijgt minder einde

De AEX kabbelt vrijdag naar een klein verlies in een handelsweek met stevig herstel. Oliereus Shell kon bij beleggers op flinke kopersinteresse rekenen. Unilever moest opnieuw terrein prijsgeven. In de Mikdap stal Boskalis de show. Onder de kleine fondsen viel BAM flink in de smaak..