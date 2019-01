Goldman Sachs kijkt met roze bril naar goud

De grondstoffenspecialisten bij Goldman Sachs benadrukken in de eerste plaats dat goud met zijn status als veilige haven gaat profiteren van de recessievrees die in de loop van 2019 mogelijk steeds meer naar de voorgrond zal komen.

Ook wijzen zij er op dat het edelmetaal de vruchten kan gaan plukken van een verwachte verzwakking van de dollar waardoor het voor de consumenten uit grote landen, zoals China en India aantrekkelijker wordt om in goud te stappen.

Goldman heeft een in zijn voorspelling voor de komende maanden een koersdoel op goud geplakt van $1425 per troy ounce. In het voorbije jaar kreeg het edelmetaal vooral in het laatste kwartaal de wind in de rug.