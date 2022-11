Draadloze oordoppen Apple, Google en Nothing: welke klinkt het best?

Financieel

Zakelijke markt stuwt omzet KPN

KPN heeft tijdens het afgelopen derde kwartaal goede zaken gedaan in het midden- en kleinbedrijf. Het bedrijf liet woensdagochtend een stijging van de omzet met €26 miljoen zien tot €1,34 miljard, waarvan de helft is geboekt in het mkb, blijkt uit de resultaten.