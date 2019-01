Het World Economic Forum (WEF) en het VN-programma voor het milieu stonden in 2017 aan de wieg van de organisatie. PACE werkt samen met meer dan veertig landen, bedrijven en organisaties. Nederland moet in 2050 een kringloop of circulaire economie zijn.

„Met deze verhuizing snijdt het mes aan twee kanten: PACE kan profiteren van Nederlandse kennis en kunde en ons bedrijfsleven zit met z’n neus bovenop wereldwijde, duurzame initiatieven”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Naast Nederland betalen onder meer Denemarken, Groot-Brittannië, Duitsland en Canada de verhuizing van PACE dat nu nog in Genève is gehuisvest. Op het hoofdkantoor werkt volgens een woordvoerder van de staatssecretaris „een man of zeven.”