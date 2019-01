Langer prettig thuis blijven wonen

Van huis uit is Rempt marketeer, maar na het overlijden van haar moeder die leefde met dementie, wilde ze werk met meer betekenis. ,,Ik zocht naar manieren om mijn moeder in het verpleeghuis te vermaken. Zo kwam ik op het idee om video’s te maken waarin kinderboeken worden voorgelezen.” In haar zoektocht naar een verkoopkanaal belandde ze bij Dementie-winkel.nl, opgezet door Anneke van der Plaats. „De winkel was wegens tijdsgebrek gesloten, maar Anneke overtuigde ons de winkel over te nemen.”

Beenprothese

Van der Plaats had als verpleeghuisarts altijd mensen met dementie verzorgd en ging na haar pensioen neurologie studeren, om te ontdekken waar het gedrag van mensen met dementie vandaan komt. Rempt: ,,De waarneming verandert en mensen worden afhankelijk van hun omgeving, maar als je die aanpast kunnen ze zich intuïtief normaal gedragen. Vergelijk het met een beenprothese waarmee je weer kunt lopen.”

Keuzehulp

Dementie-winkel.nl vertaalt deze inzichten naar inmiddels meer dan 1700 producten en diensten. Samen met onderwijs- en zorginstellingen en gemeentes is een keuzehulp ontwikkeld voor een betere match tussen behoeftes van mensen met beginnende dementie en hulpmiddelen. ,,De kennis over hersenen was er al, de stap naar praktische tips nog niet.”