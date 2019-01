Vijf grachtenpanden weg voor €142 miljoen

Koper van de vijf aaneengesloten kantoorpanden is het Duitse Union Investment. Marathon kocht het complex nog geen drie jaar geleden van het Zwitserse Credit Suisse. De exacte aankoopsom werd indertijd niet bekend gemaakt. Wel rapporteerde Credit Suisse dat het grachtencomplex toen voor €46 miljoen in de boeken stond.

Deze megadeal komt nadat vorige maand investeerders een zelfs nog grotere klapper maakten met het kantoorgebouw Rivierstaete aan de Amstel. Dit werd voor €228 miljoen overgenomen door een dochterbedrijf van Deutsche Bank. De verkopende partij, Ikea-dochter Vastint, had het vijf jaar eerder voor slechts €18,5 miljoen gekocht en voor hooguit enige tientallen miljoenen opgeknapt.

Ook 5 Keizers heeft een opknapbeurt gehad, tussen 2014 en 2016. Vanaf 2008 stond het leeg na het vertrek van de Nederlandse Crediet Maatschappij en diens opvolger Atradius. De vijf grachtenpanden dateren van de vorige eeuw en hebben geen status van monument. De historische grachtenhuizen die er eerder stonden zijn in de loop van de vorige eeuw afgebroken en vervangen door nieuwe panden. Het complex meet 15.000 vierkante meter. Hoofdhuurder is de New Business School van Universiteit Nyenrode. Ook zit er een vestiging van de exclusieve supermarktketen Marqt.

5 Keizers vanuit de lucht. Ⓒ Savills

„De afgelopen dertien jaar zagen we slechts driemaal eerder kantoortransacties van een dergelijk volume aan de Amsterdamse grachten”, zegt Reinier Wegman van vastgoedadviseur Savills, die de aankoop begeleidde. Union bezit in Amsterdam nu tien panden met een totale waarde van ongeveer €900 miljoen.