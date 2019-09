DNB: woningbouw creëert ook extra vraag

Dat zegt Knot in een interview in de eigen publicatie DNBelicht. Hij stelt dat de jarenlange nadruk op eigen woningbezit nadelige gevolgen heeft gehad. „Bijvoorbeeld dat mensen minder snel verhuizen en de mobiliteit van vooral jonge huizenbezitters op de arbeidsmarkt afneemt. En dat huizenbezitters hoge schulden aangaan die onze economische schommelingen versterken. Daarom zou onze vrije huursector wat mij betreft een stuk groter mogen worden.”

Volgens Knot zouden starters daarvan ook volop kunnen profiteren. „Zij hebben dan een aantrekkelijk alternatief voor kopen en zouden kunnen sparen voor hun eerste woning, zodat ze later minder hoeven te lenen. Wij zien echter onder beleidsmakers nog steeds een sterke focus op koopwoningen.”

Knot stelt dat meer bouwen op zichzelf niet zaligmakend is. „Bouwen heeft zonder meer een positief effect. Wel is het goed om te beseffen dat het netto-effect kleiner is dan je op het eerste oog misschien zou zeggen. Meer aanbod creëert deels ook meer vraag. als je ergens meer woningen bouwt, neemt de bevolking toe en ontstaan wat economen ’agglomeratie-effecten’ noemen. Dit kan leiden tot een hogere arbeidsproductieviteit, waardoor lonen regionaal toenemen en het niveau van voorzieningen stijgt. Dat maakt een stad nog aantrekkelijker.”

Knot herhaalde zijn pleidooi voor een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek en strengere leennormen. Het bedrag dat mensen mogen lenen moet van hem verder omlaag. „Wat ons betreft daalt dit verder naar 90%.”