Overwegend verliezen op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent lager op 24.451 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 2630 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 7039 punten.

De VS zijn nog ,,mijlen en mijlen'' verwijderd van een handelsdeal met China. Dat heeft de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross laten weten op nieuwszender CNBC. Er spelen heel veel kwesties, stelde hij. De economische grootmachten hebben eerder een wapenstilstand afgesproken in de handelsoorlog, waarbij geen nieuwe tarieven worden opgelegd. De deadline verloopt op 1 maart.

American Airlines

De cijfers van American Airlines werden goed ontvangen. Zowel de omzet als de winst overtrof de verwachtingen van analisten. Het aandeel werd 4 procent meer waard. Ook rivalen Southwest Airlines en JetBlue Airways kregen de handen van beleggers op elkaar, met plussen rond de 4 procent. Southwest Airlines gaf overigens wel aan de gevolgen van de shutdown op de omzet in januari te voelen.

Chipconcern Texas Instruments profiteerde van een goede beheersing van de kosten en lagere belastingvoorzieningen. Beleggers zetten het aandeel een kleine 5 procent hoger. Branchegenoten Lam Research en Xilinx zaten na cijfers tot ruim 16 procent in de lift. Ook Ford Motor gaf een kijkje in de boeken. Het autoconcern leed afgelopen kwartaal verlies, maar ging op de beurs toch bijna 2 procent omhoog.

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb leverde daarnaast 2 procent in. De farmaceut ondervond een nieuwe tegenslag met een belangrijk longkankermedicijn. Het bedrijf heeft de goedkeuringsaanvraag in de VS om een bepaalde therapie op de markt te brengen ingetrokken, omdat er meer onderzoeksgegevens nodig zijn.

De euro was 1,1299 dollar waard, tegen 1,1328 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 53,14 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 61,13 dollar per vat.