Prognose bij Intel valt flink tegen

De opbrengsten bij Intel stegen in het voorbije kwartaal naar $18,7 miljard. Dat was licht onder de eigen verwachting. In hetzelfde kwartaal van 2017 kwamen de verkopen uit op $17,1 miljard.

Over het eerste kwartaal van 2019 voorziet Intel een terugval van de omzet naar $16 miljard, terwijl vooraf door analisten een daling tot $17,3 miljard werd verwacht.

Onder de streep hield Intel een winst van per aandeel van $1,12 over. Dat lag onder de voorspelling van analisten die uitgingen van een winst per aandeel van $1,22

In de nabeurshandel reageerden beleggers teleurgesteld op de resultaten en prognoses van Intel.