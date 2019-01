Starbucks doet goede zaken in China

Starbucks moet het wat betreft groei al lang niet meer hebben van zijn thuismarkt. Afgelopen kwartaal steeg het totaal aan filialen met 541 naar bijna 29.900. Meer dan twee derde van de nieuwe zaken was buiten de VS.

De kwartaalomzet dikte op jaarbasis met 9 procent aan tot 6,6 miljard dollar. De omzet bij winkels van de keten die langer dan een jaar open zijn, een belangrijke graadmeter voor verkoopprestaties, steeg in de voorbije maanden met 4 procent. Kenners rekenden in doorsnee op een plus van 3 procent. Starbucks houdt daarbij vast aan zijn eerder gestelde winstverwachting voor het hele boekjaar.

Eerder had de keten volgens kenners nog te maken met zwakke verkopen. Starbucks meldde in december dat het ,,agressief'' wil doorgroeien in China. De keten streeft ernaar over vier jaar 6000 cafés in het Aziatische land te hebben.