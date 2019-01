'Anbang wil af van Amerikaans hoofdkantoor'

Door alle overnames bouwde Anbang een enorme schuldenberg op. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen in, stelden het bedrijf onder curatele en Anbang moest in omvang krimpen. De voormalige topman, Wu Xiaohui, werd bovendien veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie.

Anbang kocht 717 Fifth Avenue in 2015 van investeerder Blackstone voor 414 miljoen dollar. Het pand werd gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw en heeft zicht op Central Park. In de Verenigde Staten wordt ook gewerkt aan de verkoop van de portefeuille van Amerikaanse luxehotels van Anbang, zoals W Marriott Essex House in Manhattan en het Westin St. Francis in San Francisco. Die is miljarden waard.

Vivat

Het conglomeraat wil in Nederland van Vivat af, en hoopt daar volgens kenners 2 miljard euro voor te krijgen. Anbang kocht de Nederlandse verzekeraar, het moederbedrijf van merken als Zwitserleven, Proteq, Reaal en Actiam, in 2015. Volgens bronnen hebben partijen als investeerders Blackstone, CVC, Cinven en branchegenoten Aegon, ASR en Allianz, interesse.

Naar verluidt zou Anbang ook in vergevorderde gesprekken zijn om zijn zorgverzekeringstak in China, Hexie Health Insurance, te verkopen aan Fujia Group, dat zich bezighoudt met activiteiten op het vlak van petrochemie tot financiën.

Anbank wilde desgevraagd niet reageren op de berichten over de potentiële Amerikaanse en Chinese verkopen, Fujia gaf geen commentaar. Vertegenwoordigers van de Chinese toezichthouder op de banken- en verzekeringssector, de autoriteit die namens de Chinese overheid let op Anbang, waren niet direct bereikbaar voor een reactie.