Nikkei sluit week met winst

De Nikkei in Tokio ging 1 procent hoger het weekeinde in op 20.773,56 punten. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron stegen tot bijna 5 procent, na een stijging van de Philadelphia SE Semiconductor Index, de graadmeter van de chipsector in de Verenigde Staten, met 5,7 procent. Ook de Japanse toeleveranciers aan iPhone-maker Apple zaten in de lift. Murata Manufacturing won 6,1 procent en Alps Electric klom 4,7 procent.

De Japanse autobouwer Nissan steeg 2,5 procent. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de bij bandenfabrikant Michelin vertrekkende topman Jean-Dominique Senard is benoemd tot voorzitter bij Renault. Senard zal de contacten tussen de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi onderhouden, die door de fraudezaak rond oud-voorzitter Carlos Ghosn uit elkaar dreigde te vallen.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen vooruit. In Hongkong kreeg de Hang Seng-index er tussentijds 1,4 procent bij en de beurs in Shanghai steeg 0,9 procent. De Kospi in Seoul dikte 1,5 procent aan. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,7 procent onder aanvoering van de Australische banken.