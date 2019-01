Kwartaalomzet Ericsson flink omhoog

Het concern gaf verder aan te blijven investeren in de ontwikkeling van 5G, automatisering en kunstmatige intelligentie. Dat moet op termijn waarde opleveren, maar de testen drukken op de korte termijn wel op de marges. Ericsson bleef echter bij zijn financiële doelen tot 2022.

Afgelopen kwartaal realiseerde Ericsson een omzetstijging van 10 procent tot 63,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend bijna 6,2 miljard euro. Over heel 2018 kwamen de opbrengsten uit op 210,8 miljard kroon, wat een groei van 3 procent is. Operationeel wist de onderneming zijn verlies fors terug te brengen, tot 1,9 miljard kroon. Dat was een jaar eerder nog ruim 19 miljard kroon en het resultaat is beter dan voorzien. Exclusief bijzondere posten was de operationele winst 2,6 miljard kroon.

Ericsson waarschuwde weer voor de gevolgen van een Amerikaans corruptieonderzoek. Het concern verwacht dat beurswaakhond SEC een geldstraf oplegt die mogelijk impact heeft op de bedrijfsresultaten. De onderneming zegt mee te werken aan de onderzoeken die gevoerd worden.