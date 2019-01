'Positief begin beurshandel Damrak'

De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross liet ondertussen weten dat de VS nog ,,mijlen en mijlen'' verwijderd zijn van een handelsdeal met China. De economische grootmachten hebben eerder een wapenstilstand afgesproken in de handelsoorlog, waarbij geen nieuwe tarieven worden opgelegd. De deadline verloopt op 1 maart.

Op het Damrak zal chipmachinemaker ASML mogelijk bewegen op de kwartaalcijfers van aandeelhouder en belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipmaker is voorzichtig in zijn voorspellingen vanwege de zwakkere groei van de wereldeconomie en mogelijke impact van geopolitieke onrust. Wel denkt Topman Bob Swan dat het concern in staat moet zijn om in 2019 net als in 2018 recordresultaten neer te zetten. Het aandeel Intel ging in de nabeurshandel onderuit.

Nieuwe klus Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans heeft een voorlopig contract gekregen voor renovatiewerkzaamheden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Met de klus is een bedrag van 68,5 miljoen euro gemoeid. Heijmans verwacht spoedig de definitieve gunning te ontvangen.

De handel in aandelen Morefield Group, de nieuwe naam van Headfirst Source Group gaat vrijdag officieel van start. De aandeelhouders van Headfirst gingen eind september akkoord met de naamswijziging. Morefield richt zich op het leveren van dienstverlening aan zzp’ers en MKB-bedrijven.

Slotstanden donderdag

De meeste Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 510,08 punten en de MidKap steeg 1,2 procent tot 713,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Londen daalde 0,3 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 24.553,24 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent.

De euro was 1,1322 dollar waard, tegen 1,1328 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 53,73 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs en werd verhandeld voor 61,66 dollar per vat.