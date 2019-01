BAM neemt belang in Ierse prefabspecialist

MHI bouwt gecertificeerde woningen en gebouwen in staalskeletbouw, die tot 95 procent gebouwd zijn voor ze de fabriek verlaten. MHI is opgericht in 2016 en heeft sindsdien meer dan 400 wooneenheden voltooid, voor de vrije sector en sociale huurwoningen.

Het bedrijf is gevestigd in Ballyjamesduff, telt 120 medewerkers en heeft momenteel een productiecapaciteit van ruim 500 wooneenheden per jaar. Door de investering van BAM zal de productiecapaciteit worden uitgebreid.