Vodafone boekt lagere kwartaalomzet

De omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar daalde met bijna 7 procent tot 11 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. De autonome omzet uit dienstverlening steeg licht tot 9,8 miljard euro. In Europa zag Vodafone de omzet dalen, maar elders in de wereld ging die omhoog. Wel had Vodafone te maken met zwakke prestaties in Zuid-Afrika.

Vodafone handhaaft zijn winstprognose voor het hele boekjaar. Daarbij rekent het bedrijf op een stijging van het onderliggend autonoom bedrijfsresultaat (ebitda) met 3 procent.

In december werd nog gemeld dat de Europese Commissie een diepgravend onderzoek instelt naar de beoogde overname in vier Europese landen van activiteiten van kabelbedrijf Liberty Global door Vodafone. Het gaat om Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Met name in die eerste twee landen vreest Brussel dat de overname de concurrentie vermindert. Vodafone biedt in Tsjechië, Hongarije en Roemenië vooral mobiele telefonie aan, terwijl Liberty daar diensten voor vaste telefonie via de kabel levert.