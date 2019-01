’Stemmen voor Brexit was populistische muiterij’

Hoogleraar Paul Collier: De elite heeft de aanvallen aan zichzelf te danken. Ⓒ John Cairns

Oxford - Stemmen voor Donald Trump en voor Brexit is een vorm van populistische muiterij. Het is destructief, maar wel begrijpelijk. De elite die wordt aangevallen heeft het allemaal aan zichzelf te danken. Door voor gemakzuchtig eigenbelang te kiezen en het gemeenschappelijk belang uit het oog te verliezen, heeft de elite – links en rechts – de huidige crisis in het kapitalisme veroorzaakt. Dat moet veranderen.