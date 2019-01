Damrak begint met winst

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,6 procent in de plus op 512,89 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 720,11 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tussen de 0,1 procent en 0,9 procent aan.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 1,7 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 1,2 procent. In de MidKap waren geen dalers te bekennen. Chipbedrijf Besi ging aan kop met een plus van 2,6 procent.