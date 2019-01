Beursverslag: AEX geeft nieuw elan aan januari-rally

De AEX-index eindigde 1% hoger op 515,10 punten, het hoogste niveau sinds begin december 2018. Vanaf de start van het nieuwe jaar is de hoofdgraadmeter al bijna 6% gestegen. De Midkap-index sprintte 1,5% vooruit naar 724,36 punten.

Elders in Europa hadden de beurzen de vaart er ook stevig in. De belangrijkste graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt koersten 1% tot 1,5% hoger.

Joost van Leenders, macro-econoom bij Kempen Capital Mangement, benadrukt dat er na de malaise op het Damrak in de voorbije maand twee marktfactoren zijn gewijzigd die de ommekeer in het sentiment vanaf begin dit jaar tot stand hebben gebracht. In de eerste plaats wijst hij er op dat de animo onder beleggers is toegenomen doordat de handelsspanningen tussen China en Amerika zijn getemperd. „De tarievenstrijd tussen beide landen is tijdelijk stilgelegd, waardoor er rust kwam op de aandelenmarkten. Het is echter afwachten of er daadwerkelijk een deal komt gelet op de tegenstrijdige berichten die naar buiten komen over het verloop van de handelsgesprekken.”

Daarnaast heeft de gewijzigde toon bij de Federal Reserve (Fed) sterk bijgedragen aan het opgeklaarde sentiment, stelt van Leenders. „Tot aan de laatste vergadering in december was de Fed hawkish in zijn beleid, maar daarna werd al snel onderstreept om meer rekening te gaan houden met de moeilijke omstandigheden op de financiële markten. Naar verwachting zal de Fed ook afzien van een nieuwe rentestap in maart.”

Na de forse opleving van de koersen in januari is er volgens Van Leenders aanleiding om gas terug te gaan nemen. „Het cijferseizoen in de VS is tot nu toe niet zo overtuigend en daarnaast verslechteren de economische indicatoren, zoals de PMI’s in Europa.”

Volgende week zal de cijferstroom op het Damrak gaan losbarsten met onder de resultaten van de zwaarwegende fondsen Unilever en Shell. Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, zal de ontvangst van de cijferregen samen met nieuwe ontwikkelingen rond de Brexit een bepalende rol gaan spelen of de herstelbeweging van de AEX sinds begin van dit jaar een vervolg krijgt.

Staalfonds ArcelorMittal gaf als leider bij de hoofdfondsen flink gas met een koerssprong van 5,5% in reactie op toenemend vertrouwen over het neerleggen van de strijdbijl tussen China en Amerika.Aalberts deed eveneens goede zaken. De industrieel toeleverancier steeg 3%. ING zag de koers 3% aantrekken. De grootste verliezer in de AEX vorig jaar kreeg daarmee wat verlichting.

Chipmachinefabrikant ASML zette de opmars van deze week voort en dikte nog eens 3,8% aan ondanks tegenvallende cijfernieuws van de Amerikaanse chipreus Intel. Een koopaanbeveling van de Amerikaanse sectorgenoot Western Digital woog veel zwaarder.

Beurszwaargewicht Unilever zat in de achterhoede met een verlies van 0,4%. ASR deelde ook niet mee in de opgewekte stemming en raakte 1,7% kwijt.

In de Midkap stal gespecialiseerd staalfonds AMG de show en schoot 6% omhoog. ASMI kon ook op flinke kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 3,7%. BESI werd 5,4% meer waard.