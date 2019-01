Beursverslag: AEX klimt op schouders van ING verder omhoog

De AEX-index noteerde rond kwart voor drie 0,9% hoger op 514,75 punten, het hoogste niveau sinds begin december 2018. Vanaf de start van het nieuwe jaar is de hoofdgraadmeter al bijna 6% gestegen. De Midkap-index sprintte 1,6% vooruit naar 725,39 punten.

Elders in Europa maakten de kopers ook de dienst uit. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt koersten 1% tot 1,6% hoger.

Beleggers houden de blik gericht op het bezoek van de Chinese vicepremier Liu He aan de VS volgende week, voor verdere handelsbesprekingen. De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross liet ondertussen weten dat de VS nog „mijlen en mijlen” verwijderd zijn van een handelsdeal met China.

Wall Street lijkt eveneens op weg naar een goede start van de handel. De indexfutures wijzen op een 0,6% hogere opening van de Dow later vanmiddag.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam stelt dat beleggers ondanks het tegenvallende ondernemersvertrouwen in Duitsland en en de matige winstcijfers bij bedrijven de moed er in houden vanwege de verwachting dat de neergang van de koersen in december te ver is doorgeschoten. Ook wijst hij er op dat de hoop op een handelsdeal tussen China en Amerika werd aangewakkerd na bemoedigende uitlatingen van president Trump over het verloop van de handelsgesprekken. Verder droeg een opwaartse bijstelling van de economische groei in de opkomende landen over 2019 door Morgan Stanley bij aan het opgewekte sentiment, meent van Zeijl. „ In dit scenario wordt er van uit gegaan dat de stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid gaan helpen.”

Volgende week zal de cijferstroom op het Damrak gaan losbarsten met onder de resultaten van de zwaarwegende fondsen Unilever en Shell. Volgens van Zeijl zal de ontvangst van de cijferregen samen met nieuwe ontwikkelingen rond de Brexit een bepalende rol gaan spelen of de herstelbeweging van de AEX sinds begin van dit jaar een vervolg krijgt.

Staalfonds ArcelorMittal gaf als leider bij de hoofdfondsen extra gas met een koerssprong van 4,4% in reactie op toenemend optimisme over het neerleggen van de strijdbijl tussen China en Amerika. Altice Europe deed eveneens goede zaken. De Franse kabelaar steeg 2,2%. ING zag de koers 2,6% aantrekken. De grootste verliezer in de AEX vorig jaar kreeg daarmee wat verlichting.

Chipmachinefabrikant ASML dikte 1,8% aan ondanks tegenvallende cijfernieuws van de Amerikaanse chipreus Intel.

Beurszwaargewicht Unilever zat in de achterhoede met een verlies van 0,4%. RELX deelde ook niet mee in de opgewekte stemming en raakte 0,1% kwijt.

In de Midkap verstevigde gespecialiseerd staalfonds AMG de koppositie en schoot 5,8% omhoog. Adyen kon ook op flinke kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 2,3%. BESI werd 4,4% meer waard.

Heijmans kreeg er 1,9% bij. Het bouwbedrijf heeft een voorlopig contract gekregen voor renovatiewerkzaamheden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Met de klus is een bedrag van 68,5 miljoen euro gemoeid.

De handel in aandelen Morefield Group, de nieuwe naam van dienstverlener Headfirst Source Group ging vrijdag officieel van start. De aandeelhouders van Headfirst gingen eind september akkoord met de naamswijziging. Het aandeel stond onveranderd.