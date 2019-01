Beursverslag: ING vooraan op hoger Damrak

De AEX-index noteerde rond 09:15 uur 0,6% hoger op 513 punten.

Beleggers houden de blik gericht op het bezoek van de Chinese vicepremier Liu He aan de VS volgende week, voor verdere handelsbesprekingen. De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross liet ondertussen weten dat de VS nog ,,mijlen en mijlen'' verwijderd zijn van een handelsdeal met China.

De Nikkei in Tokio ging vrijdag 1% omhoog. Vooral chipbedrijven deden het goed na een stijging van de Philadelphia SE Semiconductor Index, de graadmeter van de chipsector in de VS, met 5,7%.

Wall Street ging donderdag overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1% lager, technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7%. Nabeurs kwam de Amerikaanse chipmaker met een voorzichtige voorspellingen vanwege de zwakkere groei van de wereldeconomie en mogelijke impact van geopolitieke onrust. Wel denkt Topman Bob Swan dat het concern in staat moet zijn om in 2019 net als in 2018 recordresultaten neer te zetten. Het aandeel Intel ging in de nabeurshandel onderuit.

ING gaat op het Damrak voorop bij de hoofdfondsen met een winst van 1,9%.

Chipmachinefabrikant ASML gaat er 0,6% op vooruit ondanks het tegenvallende nieuws van Intel.

Onderaan staat winkelvastgoedreus Unibail met een verlies van 1,2%.