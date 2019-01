Column: Sem op Curaçao

WEATHER STATION

Coconut dry: sunny

Coconut still: calm

Coconut wet: rainy

Coconut moving: windy

Coconut invisible: fog

Coconut shaking: earthquake

Coconut gone: hurricane

EFFE BIJKOME

Van ons drieën heeft Guus met de handel geld verdiend, Akkie 'verloor zijn kont' en zelf bleef ik overeind dankzij mijn puts en calls. Maar mijn zorgvuldig opgebouwde jaarperformance ging de kliko in en daarmee ook de performance fee, de kers op de appelmoes.

Guus vertrok naar de wintersport, Akkie bleef thuis zitten griepen en ik koos voor de zonzekerheid en warmte van Curaçao. Ook het tijdsverschil is heerlijk. Tegen de tijd dat je wakker wordt, is de race in Amsterdam gelopen en daar hoef je dus niet meer naar te kijken. De tv zette ik alleen aan voor de sport en voor de rest lag ik op een ligbed op het witte strand met een paar goede boeken. Op Curaçao is het dag en nacht 27 graden, het zoute water is warm, de bries van de oceaan is verkoelend, zonbescherming van mooie witte wolken en divi divi bomen, aardige en vrolijke mensen, lekker eten en een prima lokaal Polar-biertje. Op zondag komen de bewoners van Curaçao in hun bootjes, van luxe schepen tot ‘wastobbes’ afgeladen vol aanvaren. Ze meren naast elkaar af aan de lange drijvende stijger en vieren de hele dag feest, iedereen kent iedereen, rijk en arm in een shirtje, kort broekie en op slippers. Na een paar dagen kon de asprobruis de koffer in en maakte ik dagelijks een wandelingetje naar links of naar rechts.

VISIE 2019

Naast het resort ligt de prachtige golfbaan Old Quarry en na 18 holes is het prima toeven op Boca 19 dat in Nederlandse handen is. Ik dronk er mijn koffie, prikte een vorkje en maakte een praatje. Met Amerikanen kom je dan op Trump uit. Ik vroeg steevast of The Donald de geschiedenis van Amerika kende. Dat het land een paar mensenlevens geleden is gestolen van de Indianen die om zeep gebracht zijn, aan de drank gebracht en opgesloten in reservaten. Dat gelukszoekers en straatarme emigranten een eigendomsbord in de grond sloegen en een hek plaatsten. Trump wil opnieuw een hek plaatsen, want aan arme emigranten is geen behoefte meer. Mijn gesprekspartners kaatsten de bal terug door te stellen dat de Engelsen over de hele wereld hetzelfde hebben gedaan en dat het Engelse Parlement met ‘brexitdomheid' niet onderdoet voor The Trump Administration. En Nederland was ook niet netjes aan Curaçao gekomen. Met die 'lik op stuk' stonden we quitte en konden we met een nieuwe Polar de beurs bespreken. Trump moet wel met een snelle doorbraak komen in de handelsoorlog met China, was onze unanieme mening. Hij baseert de waardering voor zijn beleid op de waardering van de Dow Jones. Nu de wereldeconomie in snel tempo afkoelt, is een positieve impuls dringend noodzakelijk, want anders is hij over 2 jaar bij de verkiezingen kansloos. Bij dat vooruitzicht bestelde ik opnieuw een rondje. Over nieuwe Amerikaanse renteverhogingen maakten we ons geen zorgen, die komen er voorlopig niet.

Wat ik prettig vind aan Amerikanen, is dat ze vertrouwd zijn met opties en dat ze een call als een goedkoop aandeel beschouwen. Bij de huidige onzekerheden ging hun voorkeur uit naar calls, minder investering is minder risico en met een stoploss kan je weinig gebeuren, terwijl de upside door de hefboomwerking geweldige resultaten kan brengen. "In welke noteringen?", vroeg ik. "Let op duurzaam. Staffelen in media en alles wat te maken heeft met de toekomst van de digitale wereld", kreeg ik als antwoord.

ASML

Aan dat advies moest ik afgelopen woensdag denken toen ik de notering van ASML op de opening zag kieperen. Onze chipmachinefabrikant meldde dat de resultaten in dit kwartaal onder druk staan door productiestoringen na de brand bij toeleverancier ProDrive. Maar dat wordt in kwartaal twee weer goedgemaakt. Ze hielden vorig jaar 2,6 miljard over aan 10,9 miljard omzet. Records, wie doet het ze na? Ik kocht bij, inmiddels is mijn positie in Lithoos, zoals de beursterm luidt, op Olies na het grootste fundament in mijn portefeuilles.

AHOLD DELHAIZE

De beurs toonde zich tevreden met het handelsbericht. Er is een mooi 'driepootje' mogelijk (koop callspread en verkoop put). De combinatie met looptijd tot en met december 2023 en call uitoefenprijzen 20-25 en put uitoefenprijs 20 brengt bij koers 23,20 direct 1,70 in de la. Bij een koers van 25 en hoger (in de komende 5 jaar !) is het maximale rendement 670,00 per combinatie ZONDER INVESTERING (wel margin en het koopplichtrisico op 20 minus 1,70 = 18,30). Opties zijn financiële wondertjes.

Als laatste een gerucht in de markt: Ajax gaat Feyenoord kopen.

Sem van Berkel is aandeelhouder en directeur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij BinckBank.