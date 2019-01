Mastercard koopt betalingsbedrijf Earthport

Het Amerikaanse Mastercard trok aan het langste einde met zijn bod van 33 pence per aandeel voor Earthport. Visa had 30 pence per aandeel geboden. Grote aandeelhouders van Earthport hebben hun stukken inmiddels toegezegd aan Mastercard.

Het in Londen gevestigde Earthport levert betalingsdiensten aan bijvoorbeeld de financiële sector. Er werken meer dan 200 mensen bij de onderneming, die ook kantoren heeft in New York, Miami, Dubai en Singapore.

Op de beurs in Londen schoot de koers van Earthport met ruim 25 procent omhoog na het bod van Mastercard.