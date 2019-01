Asahi koopt Britse biermerken van Fuller

Ook krijgt Asahi, in Europa eigenaar van onder meer Grolsch en Peroni, activiteiten rond bijvoorbeeld frisdrank, cider en distributie in handen. Fuller, Smith & Turner wil zich na de verkoop richten op zijn pubs en hotels, die goed zijn voor het overgrote deel van de operationele winst van het bedrijf. Asahi blijft een belangrijke toeleverancier van Fuller, Smith & Turner dat bijna 400 pubs heeft in Groot-Brittannië.

Fuller, Smith & Turner gaat een deel van de opbrengst van de verkoop uitkeren aan de aandeelhouders. Op de beurs in Londen ging de koers van het bedrijf sterk omhoog na het nieuws.