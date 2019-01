Minder vals geld onderschept

Wereldwijd zijn er afgelopen jaar 563.000 valse eurobiljetten onderschept, meldt de Europese Centrale Bank. Dat lijkt veel, maar in 2015 werden er nog bijna 900.000 valse briefjes uit de roulatie genomen. Sinds dat jaar zijn er – zowel in Nederland als wereldwijd – telkens minder vervalste euro’s gevonden.

De meeste vervalsingen zijn van biljetten van 50 euro. Buiten Nederland is ook het twintigje populair bij valsemunters.

In 2013 is Europa begonnen met het uitgeven van de tweede serie eurobiljetten, na de eerste serie in 2002. De nieuwe briefjes zijn moeilijker na te maken. In mei van dit jaar verschijnen de twee laatste biljetten in die nieuwe serie, van 100 en 200 euro.