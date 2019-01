Chinese handelsdelegatie arriveert maandag in Washington

Ook de directeur van de Chinese centrale bank maakt volgens ingewijden deel uit van de handelsdelegatie.

Volgende week donderdag en vrijdag vindt het officiële overleg in de Amerikaanse hoofdstad plaats, onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën.

Hoewel de eerder deze maand in Peking gehouden handelsbesprekingen de VS en China dichter tot elkaar brachten, is de kans klein dat het conflict tussen beide landen binnenkort wordt beslecht.

Donderdag meldde minister Wilbur Ross van Economische Zaken dat China en de VS weliswaar de handelsoorlog graag willen beëindigen, maar dat een oplossing nog niet in zicht in. Onder andere op het gebied van intellectueel eigendom liggen de standpunten ver uit elkaar.