Optimisme uitrol vaccins in VS haalt glans weg bij goud

De animo om in goud dat wordt gezien als een veilige haven in onrustige tijden te stappen, werd verder getemperd door het nieuws dat bijna alle volwassenen in de VS volgende maand toegang krijgen tot een vaccin. Daarmee staat de deur wijd open om de lockdowns snel op te kunnen heffen en de economie aan te zwengelen.

De verbeterde vooruitzichten voor de Amerikaanse economie heeft de dollar een steun in de rug gegeven. Een aantrekkende Amerikaanse munt speelt het goud eveneens parten.

Opmars in zomer 2020

Met de terugval onder de $1700 per troy ounce is de goudprijs weer terug op het niveau van april 2020. Het edelmetaal kende vanaf de zomer vorig jaar nog een enorme opmars doordat de zorgen over de coronacrisis hoog oplaaiden. In juli werd nog een piek van net onder de $2000 neergezet.

Eind vorig jaar zakte de goudprijs nog flink weg. De komst van goedwerkende vaccins in november speelt een grote rol om de glans van het edelmetaal te halen.