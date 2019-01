‘Shell en Arcelor kanshebbers om uit te blinken in 2019’

Beijer benadrukte tijdens het seminar georganiseerd door Commerzbank en gepresenteerd door productspecialist Christophe Cox dat in het vierde kwartaal van 2018 de koersen op het Damrak hard werden geraakt, maar dat bij de start van het nieuwe jaar het beursklimaat is opgeklaard door het optimisme bij beleggers dat Amerika en China een einde gaan maken aan de voortslepende handelsvete. Hij houdt er rekening mee dat de AEX bij een slot van boven de 510 punten de weg omhoog kan vinden richting 518 punten.

Volgens Beijer kan vooral Arcelor Mittal gaan profiteren zodra de handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten worden getemperd. Ook ziet hij brood in RD Shell vanwege de verwachting dat de olieprijzen flink gaan aantrekken. Verder kan Aegon in zijn visie een mooie herstelbweging latebn zien gesteund door de hogere rentes in de VS waar het bedrijf zeer actief is.

Beijer gaf ook gouden tips in het middensegment en bij de kleinere fondsen. Wilt u het gehele seminar terug zien, klik dan op deze link.