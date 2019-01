Analyse: Pijnlijke ingreep bij ziekenhuis

Ⓒ ANP

In de zorg worden ziekenhuizen steeds meer gedwongen tot het maken van pijnlijke keuzes, indirect door zorgverzekeraars en overheidsbeleid. Zo mogen uitgaven 1,3% groeien dit jaar, terwijl kosten voor medicijnen, salarissen en ict hard oplopen. Dat betekent dat elders moet worden gesneden. Ook moeten ziekenhuizen specialiseren om aantrekkelijk te zijn voor patiënten en zorgverzekeraars. Dan is er nog schaarste aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij die op intensive care, spoedeisende hulp en operatiekamer werken krijgen lokkertjes en aanblijfbonussen omdat geschikt personeel amper vindbaar is.