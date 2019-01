’Meer belangstelling voor een tweede huis’

De organisatie rekent op zo'n 2500 bezoekers. De reguliere Second Home-beurs vindt twee keer per jaar plaats in Utrecht en is groter. Vorig jaar trok de oktober-editie zo'n 7000 bezoekers. Dat is flink meer dan de circa 3000 mensen die in 2012 op de beurs afkwamen.

Bezoekers krijgen in Maastricht een breed scala aan lezingen over het kopen van een chalet in de Alpen of een villa aan de Caribische Zee. Ook kunnen ze langs de stands van zo'n honderd vastgoedaanbieders lopen of een glaasje wijn drinken uit het land waar ze een huis op het oog hebben.

Het budget van een gemiddelde beursbezoeker is 234.000 euro, weet de organisatie. Steeds meer mensen willen een vakantiehuis niet puur voor eigen gebruik, maar ook als een investering kopen. Volgens een woordvoerder komt dit mede door de zeer lage spaarrentes van de laatste tijd, waardoor het minder aantrekkelijk is om het geld op een bankrekening te laten staan. Dankzij de waardestijging en verhuuropbrengsten kan een eigenaar van een vakantiehuisje jaarlijks op een rendement van minimaal 3 procent rekenen.

Spanje is het populairste land om een tweede huis te kopen, vooral de Costa Blanca is erg in trek. Een vakantiehuisje in Nederland staat op de tweede plaats van de landenranglijst, waarbij de provincie Zeeland het meest populair is.