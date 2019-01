Beurskoers Ajax naar record na bekerwinst

Dankzij de verkoop van sterspeler Frenkie de Jong aan Barcelona voor bijna €90 miljoen zat het aandeel Ajax woensdag ook al flink in de lift. De beurskoers klom donderdag verder na het verhaal in De Telegraaf dat Paris Saint-Germain aast op aanvoerder Matthijs de Ligt.

Klassieker tegen Feyenoord

Vandaag ligt Ajax er positief bij op de beurs na de 3-1 overwinning van gisteravond tegen Heerenveen. De Amsterdammers hebben zich daarmee geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. Ajax voetbalt zondagmiddag de eredivisieklassieker tegen Feyenoord.

Ajax en PSV strijden dit seizoen om het landskampioenschap. Op de beurs is Ajax trouwens al kampioen. De beurskoers van de club is de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld dankzij het succes in de Champions League en diverse megatransfers.

