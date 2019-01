'Varo Energy mogelijk overnamedoelwit'

Het eventuele bod zou ongeveer 2 miljard euro bedragen. Er wordt volgens de ingewijden door familieleden van miljardair Henry Cheng gesproken met de eigenaren van Varo, investeerder Carlyle, oliehandelaar Vitol en het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels. Er is nog geen definitieve deal gesloten en er is ook geen zekerheid dat de overname doorgaat, zeggen de bronnen.

Varo verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. In 2015 ging Varo samen met het Nederlandse Argos, dat actief is in de opslag, distributie en verkoop van brandstoffen in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Argos is bij consumenten vooral bekend van de tankstations.