AbbVie boekt verlies op hogere omzet

Chicago - Farmaceut AbbVie heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald, vooral dankzij sterk stijgende verkopen van het kankermedicijn Imbruvica. Bij ontstekingsremmer Humira had AbbVie te kampen met concurrentie van goedkopere varianten. Wel zette het Amerikaanse bedrijf een groot verlies in de boeken.