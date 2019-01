Klacht tegen te hoge huur levert €270 op

Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar zaken die huurders aanspannen bij de Huurcommissie. Het gaat om zaken van mensen die in het eerste half jaar van hun huurcontract zitten. Zij kunnen dan de ’Toets Aanvangshuur’ bij de commissie doen om te toetsen of hun huur niet te hoog is. In 2018 werden er daarin 233 uitspraken gedaan, en de Woonbond onderzocht de resultaten daarvan.

Iets meer dan de helft (58%) van de klagers kreeg gelijk van de commissie. En een succesvolle klacht bleek nogal lucratief. Wie gelijk kreeg, zag zijn maandelijkse huur namelijk met iets meer dan €270 per maand afnemen. Iemand die ten onrechte tegen een vrijesectorprijs (€710) huurde, mocht gemiddels zelfs €355 minder gaan betalen.

Megaverschil

In één zaak liep een huurder tegen een gigantisch voordeel aan. De verhuurder vroeg €2050 per maand, maar na de zaak bij de commissie werd die verlaagd tot €673,48. Een verlaging van ruim €1375.

De Huurcommissie kan alleen ingrijpen als de volgens de commissie maximaal toegestane huurprijs onder de zogenoemde liberalisatiegrens van €710 (in 2018) ligt. Betaal je bijvoorbeeld €1200 per maand huur en mag dat volgens de commissie maar €800 zijn, krijg je wel gelijk maar mag de commissie niet ingrijpen om de huur te verlagen.

Minder gelijk

De Woonbond constateert ook dat huurders afgelopen jaar minder vaak gelijk kregen dan in 2017. Toen was dat nog in drie kwart van de gevallen, nu ligt dat percentage dus onder de 60%. Het aantal zaken neemt de laatste jaren ook al af. In 2015 waren er nog 679 uitspraken, afgelopen jaar dus nog 233.

„Beide trends hangen vermoedelijk samen met de afnemende huurbescherming”, stelt de Woonbond. „Al kan de drukte bij de Huurcommissie hier ook een rol in spelen. Het totale aantal zaken dat in 2018 binnenkwam was hoger dan ze hadden verwacht. Door de hoge werkdruk kan het dus zijn dat er minder uitspraken zijn gedaan.”