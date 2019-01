'Hogere opening op Wall Street'

Intel kwam met voorzichtige verwachtingen voor het lopende kwartaal. Ook de resultaten uit de laatste maanden van vorig jaar vielen tegen. Volgens analisten lijkt het erop dat Intel last heeft van de zwakkere vraag naar iPhone's bij Apple. Topman Bob Swan denkt overigens wel dat de chipgigant in staat moet zijn om in 2019 net als in 2018 recordresultaten neer te zetten. Ook verhoogde hij het dividend.

Ook Colgate-Palmolive, vooral bekend van de tandpasta, gaat waarschijnlijk een lagere opening tegemoet. Het concern rekent voor dit jaar op een winstdaling, mede vanwege hogere grondstofprijzen.

Starbucks

Starbucks heeft de weg naar boven daarentegen duidelijk teruggevonden. In groeimarkt China zaten de vergelijkbare verkopen voor het tweede achtereenvolgende kwartaal in de lift. Daarbij heeft de koffieketen het over hele linie beter gedaan dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen zijn farmaceut AbbVie, huizenbouwer DR Horton en leverancier van harde schijven Western Digital. Belangrijk politiek nieuws in de Verenigde Staten is de arrestatie van Roger Stone. Die voormalige adviseur van president Donald Trump wordt onder meer verdacht van het afleggen van valse verklaringen en een poging een getuige te beïnvloeden.

Mastercard

De voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid blijft eveneens boven de markt hangen. Het Congres torpedeerde donderdag nog een poging van Trump om een einde te maken aan de gedeeltelijke shutdown. Maar zou er al weer opnieuw onderhandeld worden door partijen.

Creditcardconcern Mastercard lijft verder de Britse betalingsdienstverlener Earthport in voor 233 miljoen pond, omgerekend ruim 269 miljoen euro. Mastercard heeft daarmee de overnamestrijd rond Earthport gewonnen van branchegenoot Visa.

De graadmeters gingen donderdag gemengd de handel uit. Beleggers hielden met name de ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen de VS en China scherp in de gaten. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 24.553,24 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 2642,33 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7073,46 punten.