Belegger moet tegen een stootje kunnen

Nee, leuk was het niet. Beleggen in december 2018. Die maand bleek de slechtste decembermaand sinds de oprichting van de AEX-index in 1983. Op kerstavond keken beleggers aan tegen een AEX die in drie weken tijd 8% van haar waarde was kwijtgeraakt. In harde euro’s verdampte er in die periode €40 miljard.