Wereldstaalproductie verder toegenomen in 2018

China was goed voor ruim 928 miljoen ton, een stijging met bijna 7 procent op jaarbasis. Het marktaandeel van de Chinezen steeg daarmee van dik 50 naar ruim 51 procent.

In India ging de productie verder met een kleine 5 procent omhoog naar 106,5 miljoen ton. Daarmee ging het land Japan voorbij op de ranglijst en is India nu het tweede staalland van de wereld. In Japan bleef de productie steken op ruim 104 miljoen ton, ietsje minder dan in 2017.

In de lidstaten van de Europese Unie werd dik 168 miljoen ton staal geproduceerd. Dat was 0,3 procent minder dan een jaar eerder. De Verenigde Staten leverden bijna 87 miljoen ton staal, wat neerkomt op een stijging van ruim 6 procent.