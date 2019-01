’Klanten krijgen geld terug voor te hoge premie’

Consumentenprogramma Kassa besteedde eerder aandacht aan deze kwestie en komt hier zaterdagavond weer op terug.

Klachteninstituut Kifid voor de financiële sector besloot afgelopen zomer, in een overigens niet-bindende uitspraak, dat een klant recht had op duizenden euro’s van zijn financieel adviseur. Hoewel de adviseur hier niet verplicht toe was, besloot hij dit te betalen. De uitspraak is niet een-op-een toe te passen op andere situaties.

Er zijn nog veel meer Nederlanders die jarenlang te veel orv-premie hebben betaald. Kassa zette een voorbeeldbrief op de website die mensen kunnen gebruiken om hun adviseur om een vergoeding te vragen. Velen deden dat en sommigen kregen daadwerkelijk duizenden euro’s te veel betaalde premie terug.

Geld terug

Marc Schreurs kreeg €2000 van de Rabobank. „Ik heb al mijn bankzaken en verzekeringen, persoonlijk en zakelijk, geregeld bij de Rabobank en daar ben ik hartstikke tevreden over”, vertelt hij. „Ongeveer elk jaar werd ik bezocht door een adviseur om naar alle bankzaken te kijken en zonodig dingen aan te passen. Alleen hebben ze mij naar mijn weten nooit voorgelicht over de te hoge orv-premie. Toen ik hen daar naar aanleiding van Kassa op wees, boden ze mij een tegemoetkoming van €2000. Dat vond ik heel netjes.”

Eind goed al goed zou je denken, maar de te dure orv werd niet automatisch overgezet naar dezelfde verzekering maar dan goedkoper. „Ik moest een nieuwe polis afsluiten bij Interpolis en opnieuw gekeurd worden, want ik had een prehistorische papieren polis. En ook bleek dat de premie van de polis die me eerder werd aangeraden, elke maand oploopt. Ik ben dus wederom niet goed voorgelicht. Dat is vervelend. Ook vind ik het vervelend dat ik steeds zelf om deze informatie moet vragen. Dat zou een adviseur voor mij moeten doen.”

Coulance

De Rabobank heeft aan meerdere klanten een bedrag aangeboden, net als Anac, een financieel dienstverlener uit Eindhoven. Opvallend is wel dat de partijen daar expliciet bij aangeven dat het terugbetalen van premie standaard coulance is bij klachten, en niet automatisch voortvloeit uit de eerdere uitspraak van het Kifid, of bijvoorbeeld de wettelijke zorgplicht. Andere banken en adviseurs wijzen het verzoek om betaling af, meldt Kassa. Ook zeggen adviseurs soms dat zij hun klanten wel degelijk op lagere premies hebben gewezen, terwijl hun klanten zich dat niet herinneren.