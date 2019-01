'Philips haalt doelstelling omzetgroei nipt'

De marktvorsers gaan uit van een kwartaalomzet van ruim 5,5 miljard euro, tegen 5,3 miljard euro een jaar terug. Voor heel 2018 wordt op een omzet van 18 miljard euro gerekend, tegen 17,8 miljard euro een jaar eerder. Dit komt neer op een autonome omzetgroei van 4,3 procent, wat tegen de onderkant is van de eigen doelstelling van 4 tot 6 procent groei.

Op het gebied van diagnose en behandeling werd wederom de snelste groei behaald, voorspellen de kenners. Bij persoonlijke verzorging gingen de zaken minder voorspoedig. Eerder deze maand herschikte Philips nog zijn divisiestructuur om beter aan de klantwensen te voldoen.

Wisselkoerseffecten

De aandacht onder beleggers zal verder uitgaan naar wisselkoerseffecten. In het derde kwartaal had Philips veel last van de waardedalingen van de Turkse lira en de Argentijnse peso; de omzet kwam mede hierdoor uit onder de marktverwachtingen, wat tot een forse koersdaling van het aandeel leidde. Ook het effect van de handelsspanningen bezorgt veel tegenwind voor het medisch technologiebedrijf. Naar de impact hiervan voor het komende jaar zal nauw worden geluisterd. Volgens analisten van JPMorgan zullen de handelsspanningen in 2019 een hap nemen uit de winstmarge.

Philips slaagt er de laatste tijd in om veel nieuwe contracten van onder meer ziekenhuizen in de Verenigde Staten in de wacht te slepen. Zo werd de samenwerking met Jackson Health System, een grote aanbieder van gezondheidszorg in de VS, verder uitgebreid en zijn contracten afgesloten met onder meer Dartmouth-Hitchcock Health, University of Utah en ziekenhuisgroep NewYork-Presbyterian Hospital.

Verder voegde Philips onlangs Bert van Meurs toe aan het zogeheten executive committee. Hij gaat leiding geven aan de afdeling Image-Guided Therapy, onderdeel van de diagnose- en behandelingstak.