Spannende week voor blije beleggers

„Misschien waren beleggers eerder te somber”, geeft beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij als verklaring voor de aanhoudende koersstijgingen. Vrijdag stegen veel beursindices waaronder de AEX tot het hoogste niveau in nagenoeg twee maanden, ondanks een zware domper van ’s werelds grootste chipproducent Intel. „Maar eerdere berichten van chipbedrijven zoals ASML vielen wel mee en dat weegt voor beleggers kennelijk zwaarder”, meldt Schutte.

Europese economie zakt verder weg

Het economische nieuws viel de afgelopen week juist tegen. Zo belandde de Europese inkoopmanagersindex, een uitstekende economische graadmeter, op het laagste niveau in vijf jaar. Bovendien viel het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht sterk terug. President Mario Draghi waarschuwde donderdag dat de economische risico’s duidelijk zijn toegenomen.

Vrijdagavond kwam er wel een voorlopig einde aan de shutdown, waardoor 800.000 ambtenaren na ruim een maand weer betaald krijgen. Of de Republikeinen en Democraten in de komende drie weken een compromis vinden rond de omstreden bouw van de muur met Mexico, is nog de vraag.

Beleggers klampen zich afgelopen week vast aan de toegenomen kans op een nieuw referendum in het VK over de Brexit, hoewel premier Theresa May hier niets voor voelt. Dinsdagavond stemt het Britse parlement over Brexit plan B, een licht gewijzigde versie van het op 15 januari massaal weggestemde plan A. Schutte gaat ervan uit dat de nederlaag voor May nu kleiner uitpakt. „De Ierse partij heeft toegezegd voor te stemmen en mogelijk zullen extra leden van haar partij dat ook doen.”

Uitstel van verhoging importtarieven

Cruciaal is hoe het handelsoverleg op donderdag en vrijdag zal verlopen onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën. Een allesomvattend akkoord zit er waarschijnlijk niet in, zo denkt ook Schutte. „De Amerikaanse minister van Handel wees er donderdag nog op dat de partijen mijlenver uit elkaar liggen. Dat geldt vooral op het vlak van intellectueel eigendom.”

De verwachting is wel dat zodanige vorderingen worden gemaakt, dat de VS de verhoging van de importtarieven op Chinese producten ter waarde van $200 miljard opnieuw opschort. Deze staat nu voor 1 maart gepland.

Kwartaalcijfers

Beleggers kunnen ook uitzien naar kwartaalcijfers van vooraanstaande bedrijven. Zoals van medisch technologiebedrijf Philips en Apple op dinsdag en Shell, voedingsmiddelenproducent Unilever en Amazon op donderdag.