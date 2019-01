'KPN ziet omzet verder dalen'

De omzet komt naar verwachting uit op meer dan 1,4 miljard euro, van ruim 1,6 miljard euro in het vierde kwartaal van 2017. Het bedrijfsresultaat (ebitda), geschoond van eenmalige posten, wordt geraamd op 569 miljoen euro, tegen 596 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep wordt door analisten een nettowinst voorzien van gemiddeld 89 miljoen euro. Dat was 70 miljoen euro in de laatste periode van 2017.

Voor heel 2018 ligt de consensus voor de omzet van KPN op 5,6 miljard euro, met een aangepast bedrijfsresultaat van 2,3 miljard euro. KPN heeft voor 2018 een prognose uitgesproken voor een aangepaste ebitda die in lijn ligt met 2017. Toen bedroeg het resultaat 2,4 miljard euro, op een omzet van 6,5 miljard euro.

Strategie-update

In november kwam KPN met een strategie-update. Daarbij wil het bedrijf de komende jaren nog eens 350 miljoen euro besparen. Er werd niet gezegd of daar ook banen bij worden geschrapt. De vorig jaar aangetreden topman Maximo Ibarra voerde eerder al wijzigingen door in het managementteam van KPN. Verder moet de winstgevendheid worden opgekrikt met een stabilisatie van de totale omzet. Tegelijkertijd worden de jaarlijkse investeringen gezet op 1,1 miljard euro.

Onlangs kondigde KPN ook aan het mes te zetten in zijn merknamen. Daardoor verdwijnen op termijn bekende namen als XS4ALL, Telfort en Yes Telecom. Het telecombedrijf gaat zijn aandacht meer richten op het hoofdmerk KPN. De aankondiging dat XS4ALL verdwijnt, leidde tot veel protesten bij XS4ALL-abonnees, een petitie werd meer dan 45.000 keer ondertekend. KPN houdt vast aan het opheffen van de merknaam.

Inmiddels is bekendgemaakt dat alle 29 Telfort-winkels met ingang van mei sluiten. Daardoor verliezen ruim tweehonderd mensen hun baan. Het telecombedrijf streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers elders binnen het concern te herplaatsen, bijvoorbeeld op de klantenservice of bij de ruim honderd winkels met KPN op de gevel.