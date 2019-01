Techbedrijven in trek op Europese beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,9 procent in de plus op 514,51 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 724,44 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,4 procent. De Londense FTSE klom 0,1 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalmaker ArcelorMittal met een winst van 4,9 procent. Verzekeraar ASR stond onderaan met een min van 0,8 procent.

ASML

Chipmachinefabrikant ASML won 2,8 procent, na het kwartaalbericht van zijn belangrijke aandeelhouder en klant Intel. De Amerikaanse chipmaker is voorzichtig in zijn voorspellingen, maar denkt wel in staat te zijn om in 2019 net als in 2018 recordresultaten neer te zetten.

In de MidKap stond chipbedrijf Besi opnieuw in de kopgroep met een plus van 5,6 procent, na de sterke koerswinst een dag eerder. Betalingsbedrijf Adyen profiteerde van overnamenieuws in de sector en klom 0,5 procent. Het Amerikaanse creditcardconcern Mastercard neemt de Britse betalingsdienstverlener Earthport (plus 27,7 procent) over.

Heijmans

Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans 2,9 procent. Het bouwbedrijf heeft een voorlopig contract gekregen voor renovatiewerkzaamheden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Met de klus is een bedrag van 68,5 miljoen euro gemoeid.

In Stockholm werden de kwartaalcijfers van Ericsson goed ontvangen. De Zweedse maker van telecomapparatuur kreeg er 2,8 procent bij. Vodafone daalde 5,4 procent in Londen. De Britse telecomreus boekte minder omzet in het afgelopen kwartaal. De Zwitserse maker van geur- en smaakstoffen Givaudan zakte ruim 3 procent in Zürich na tegenvallende resultaten.

De euro noteerde op 1,1382 dollar, tegen 1,1328 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 53,56 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 61,36 dollar per vat.